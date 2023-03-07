Горовец Виктор Сергеевич
Место рождения
Дата рождения23.04.1931
Дата смерти04.01.1972
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1931
Образование
С 1938 по 1941
учащийся 48-й Киевской неполной средней школы (1-3 классы)
Эвакуация
С 07.07.1941
по адресу: Селивановский переулок, д.44, кв.2
Образование
С 1941 по 1943
учащийся 11-й средней школы (4-5 классы)
Образование
С 1943 по 1944
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
учащийся 30-й неполной средней школы (6-й класс)
Образование
С 1944 по 1948
учащийся 136-й (бывшей 151-й) мужской средней школы (7-10 классы)
Место жительства
С 1944
по адресу: Тарасовская улица, д.1, кв.2 (телефон 4-16-57)
Образование
С 1948 по 1953
студент Киевского Политехнического Института - инженерно-физический факультет по специальности "Техническая электроника"
Работа или профессия
С 22.01.1954 по 13.07.1966
инженер, старший инженер, начальник бюро научной экспертизы, ведущий инженер в НИИ п/я 17
Бракосочетание
06.06.1954
Киев, Украинская ССР
свидетельство о браке ЯУ№788627 выдано 4 мая 1955 г. Городским бюро ЗАГС г. Киева
Место жительства
1956
ул. Пионерская, д.4, кв.6
Рождение ребёнка
05.02.1957
Сын: Горовец Сергей Викторович
Мать ребёнка: Горовец Светлана Витальевна
Киев, Украинская ССР
Рождение ребёнка
27.02.1959
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Мать ребёнка: Горовец Светлана Витальевна
Киев, Украинская ССР
Работа или профессия
С 13.07.1966
ведущий инженер НИИ электронной техники (предприятие "Исток")
Рождение ребёнка
29.11.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Горовец Светлана Витальевна
Смерть
04.01.1972
причина смерти - гипертоническая болезнь, кровоизлияние в мозг