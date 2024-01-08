Параскева Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.09.1882 ст.
Рождение ребёнка
18.03.1884
Дочь: Козырева Анна Андреевна
Отец ребёнка: Козырев Андрей Нилович
Свидетели Егор Нилов Козырев и Крестьянская девица Мария Николаевна Козырева
Рождение ребёнка
11.09.1885
Дочь: Козырева Вера Андреевна
Отец ребёнка: Козырев Андрей Нилович
Крестные Георгий Нилович Козырев (Козарев) и того же села крестьянская дочь Мария Николаевна Козырева.
Рождение ребёнка
?.11.1886
Отец ребёнка: Козырев Андрей Нилович
Рождение ребёнка
17.01.1888 ст.
Отец ребёнка: Козырев Андрей Нилович
Крестные Георгий Нилович Козырев и крестьянская девица Мария Николаевна Козырева
Рождение ребёнка
25.04.1892
Отец ребёнка: Козырев Андрей Нилович
Рождение ребёнка
28.01.1895
Сын: Козырев Василий Андреевич
Отец ребёнка: Козырев Андрей Нилович
Рождение ребёнка
26.06.1897
Дочь: Козырева Ольга Андреевна
Отец ребёнка: Козырев Андрей Нилович
Рождение ребёнка
28.06.1900
Дочь: Козырева Мария Андреевна
Отец ребёнка: Козырев Андрей Нилович
Смерть
Неизвестно