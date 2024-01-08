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Параскева Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
12.09.1882 ст.

Муж: Козырев Андрей Нилович

Верхнее Мячково, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
18.03.1884

Дочь: Козырева Анна Андреевна

Отец ребёнка: Козырев Андрей Нилович

Свидетели Егор Нилов Козырев и Крестьянская девица Мария Николаевна Козырева
Рождение ребёнка
11.09.1885

Дочь: Козырева Вера Андреевна

Отец ребёнка: Козырев Андрей Нилович

Крестные Георгий Нилович Козырев (Козарев) и того же села крестьянская дочь Мария Николаевна Козырева.
Рождение ребёнка
?.11.1886

Сын: Козырев Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Козырев Андрей Нилович

Рождение ребёнка
17.01.1888 ст.

Сын: Козырев Иоанн Андреевич

Отец ребёнка: Козырев Андрей Нилович

Верхнее Мячково, Раменский муниципальный район, Московская область
Крестные Георгий Нилович Козырев и крестьянская девица Мария Николаевна Козырева
Рождение ребёнка
25.04.1892

Сын: Козырев Петр Андреевич

Отец ребёнка: Козырев Андрей Нилович

Рождение ребёнка
28.01.1895

Сын: Козырев Василий Андреевич

Отец ребёнка: Козырев Андрей Нилович

Верхнее Мячково, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
26.06.1897

Дочь: Козырева Ольга Андреевна

Отец ребёнка: Козырев Андрей Нилович

Рождение ребёнка
28.06.1900

Дочь: Козырева Мария Андреевна

Отец ребёнка: Козырев Андрей Нилович

Смерть
Неизвестно

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