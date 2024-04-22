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Козырев Иоанн Андреевич

Место рождения

Верхнее Мячково, Раменский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

17.01.1888 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1888 ст.

Отец: Козырев Андрей Нилович

Мать: Параскева Николаевна

Верхнее Мячково, Раменский муниципальный район, Московская область
Крестные Георгий Нилович Козырев и крестьянская девица Мария Николаевна Козырева
Рождение ребёнка
01.11.1913 ст.

Дочь: Козырева Клавдия Иоановна

Мать ребёнка: не указана

Крестные Николай Димитриевич Фомин (муж Анны Андреевны Козыревой) и крестьянская девица Мария Андреевна Козырева
Смерть
Неизвестно
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