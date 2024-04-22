Козырев Иоанн Андреевич
Место рождения
Дата рождения17.01.1888 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1888 ст.
Отец: Козырев Андрей Нилович
Мать: Параскева Николаевна
Крестные Георгий Нилович Козырев и крестьянская девица Мария Николаевна Козырева
Рождение ребёнка
01.11.1913 ст.
Дочь: Козырева Клавдия Иоановна
Крестные Николай Димитриевич Фомин (муж Анны Андреевны Козыревой) и крестьянская девица Мария Андреевна Козырева
Смерть
Неизвестно