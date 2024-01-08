Козырева Анна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКозырева Анна Андреевна

Козырева Анна Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.03.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1884

Отец: Козырев Андрей Нилович

Мать: Параскева Николаевна

Свидетели Егор Нилов Козырев и Крестьянская девица Мария Николаевна Козырева
Бракосочетание
29.07.1901 ст.

Муж: Фомин Николай Димитриевич

Верхнее Мячково, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
18.06.1913

Дочь: Фомина Агриппина Николаевна

Отец ребёнка: Фомин Николай Димитриевич

Крестные крестьянин Алексей Дмитриевич Фомин и крестьянская девица Мария Андреевна Козырева
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.