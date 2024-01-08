Козырева Анна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.03.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Рождение
18.03.1884
Отец: Козырев Андрей Нилович
Мать: Параскева Николаевна
Свидетели Егор Нилов Козырев и Крестьянская девица Мария Николаевна Козырева
Бракосочетание
29.07.1901 ст.
Верхнее Мячково, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
18.06.1913
Дочь: Фомина Агриппина Николаевна
Отец ребёнка: Фомин Николай Димитриевич
Крестные крестьянин Алексей Дмитриевич Фомин и крестьянская девица Мария Андреевна Козырева
Смерть
Неизвестно