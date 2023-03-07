Шаклеина (Шаклеина) София Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаклеина (Шаклеина) София Григорьевна

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Место рождения

Брюховцы, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

14.09.1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1805

Отец: Шаклеин Григорий Емельянов

Мать: Агрипина Семеновна

Брюховцы, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Шаклеин Алексей Трофимович

Кашницы, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1839

Сын: Шаклеин Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Шаклеин Алексей Трофимович

Кашницы, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
11.07.1840

Сын: Шаклеин Павел Алексеевич

Отец ребёнка: Шаклеин Алексей Трофимович

Кашницы, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Матрона Алексеевна

Отец ребёнка: Шаклеин Алексей Трофимович

Кашницы, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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