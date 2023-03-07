Шаклеина (Шаклеина) София Григорьевна
Место рождения
Дата рождения14.09.1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1805
Отец: Шаклеин Григорий Емельянов
Мать: Агрипина Семеновна
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Шаклеин Алексей Трофимович
Рождение ребёнка
1839
Сын: Шаклеин Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Шаклеин Алексей Трофимович
Рождение ребёнка
11.07.1840
Отец ребёнка: Шаклеин Алексей Трофимович
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Матрона Алексеевна
Отец ребёнка: Шаклеин Алексей Трофимович
Смерть
Неизвестно