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Шаклеин Павел Алексеевич

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Место рождения

Кашницы, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

11.07.1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1840

Отец: Шаклеин Алексей Трофимович

Мать: Шаклеина София Григорьевна

Кашницы, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1867

Сын: Шаклеин Петр Павлович

Мать ребёнка: не указана

Кашницы, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1874

Сын: Шаклеин Аверкий Павлович

Мать ребёнка: не указана

Кашницы, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
09.08.1880

Дочь: Горохова Васса Павловна

Мать ребёнка: Шаклеина Зиновия Герасимова

Кашницы, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1882

Сын: Шаклеин Семен Павлович

Мать ребёнка: не указана

Кашницы, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1889

Сын: Шаклеин Андрей Павлович

Мать ребёнка: не указана

Кашницы, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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