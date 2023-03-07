Шаклеин Павел Алексеевич
Место рождения
Дата рождения11.07.1840
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1840
Рождение ребёнка
1867
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1874
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
09.08.1880
Дочь: Горохова Васса Павловна
Мать ребёнка: Шаклеина Зиновия Герасимова
Рождение ребёнка
1882
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1889
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно