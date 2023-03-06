Агрипина Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1769
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1799
Сын: Шаклеин Максим Григорьевич
Отец ребёнка: Шаклеин Григорий Емельянов
Рождение ребёнка
25.08.1802
Дочь: (Шаклеина) Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Шаклеин Григорий Емельянов
Рождение ребёнка
14.09.1805
Сын: Шаклеин Дмитрий Георгиевич
Отец ребёнка: Шаклеин Григорий Емельянов
Рождение ребёнка
14.09.1805
Дочь: Шаклеина (Шаклеина) София Григорьевна
Отец ребёнка: Шаклеин Григорий Емельянов
Брюховцы, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
11.09.1820
Дочь: (Шаклеина) Евфимия Григорьевна
Отец ребёнка: Шаклеин Григорий Емельянов
Смерть
Неизвестно