Агрипина Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАгрипина Семеновна

Агрипина Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1769

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1799

Сын: Шаклеин Максим Григорьевич

Отец ребёнка: Шаклеин Григорий Емельянов

Рождение ребёнка
25.08.1802

Дочь: (Шаклеина) Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Шаклеин Григорий Емельянов

Рождение ребёнка
14.09.1805

Сын: Шаклеин Дмитрий Георгиевич

Отец ребёнка: Шаклеин Григорий Емельянов

Рождение ребёнка
14.09.1805

Дочь: Шаклеина (Шаклеина) София Григорьевна

Отец ребёнка: Шаклеин Григорий Емельянов

Брюховцы, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
11.09.1820

Дочь: (Шаклеина) Евфимия Григорьевна

Отец ребёнка: Шаклеин Григорий Емельянов

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.