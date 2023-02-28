Байрамкулов Бияслан Мечиевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Байрамкулов Бёчу Айтекович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1892
Сын: Байрамкулов Унух Биясланович
Мать ребёнка: Джанибекова ?
Учкулан, Карачаевский муниципальный район, Карачаево-Черкесская Республика
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Байрамкулова Паша Бияслановна
Мать ребёнка: Джанибекова ?
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Байрамкулова Суратхан Бияслановна
Мать ребёнка: Джанибекова ?
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Байрамкулова Нюрджан Бияслановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1916
Сын: Байрамкулов Джанибек Биясланович
Мать ребёнка: Байрамкулова Зули Аубекировна
Рождение ребёнка
17.05.1917
Сын: Байрамкулов Алибек Биясланович
Мать ребёнка: Байрамкулова Зули Аубекировна
Кисловодск, город-курорт Кисловодск, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Байрамкулова Обакай Бияслановна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно