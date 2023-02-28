Байрамкулов Бияслан Мечиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Байрамкулов Бияслан Мечиевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Байрамкулов Бёчу Айтекович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1892

Сын: Байрамкулов Унух Биясланович

Мать ребёнка: Джанибекова ?

Учкулан, Карачаевский муниципальный район, Карачаево-Черкесская Республика
Рождение ребёнка
1899

Дочь: Байрамкулова Паша Бияслановна

Мать ребёнка: Джанибекова ?

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Байрамкулова Суратхан Бияслановна

Мать ребёнка: Джанибекова ?

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Байрамкулова Нюрджан Бияслановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1916

Сын: Байрамкулов Джанибек Биясланович

Мать ребёнка: Байрамкулова Зули Аубекировна

Рождение ребёнка
17.05.1917

Сын: Байрамкулов Алибек Биясланович

Мать ребёнка: Байрамкулова Зули Аубекировна

Кисловодск, город-курорт Кисловодск, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Байрамкулова Обакай Бияслановна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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