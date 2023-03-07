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Байрамкулов Унух Биясланович

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Место рождения

Учкулан, Карачаевский муниципальный район, Карачаево-Черкесская Республика

Дата рождения

01.01.1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1892

Отец: Байрамкулов Бияслан Мечиевич

Мать: Джанибекова ?

Учкулан, Карачаевский муниципальный район, Карачаево-Черкесская Республика
Рождение ребёнка
1929

Дочь: Байрамкулова Зухра Унуховна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1933

Сын: Байрамкулов Салых Унухович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Байрамкулова Зумрат Унуховна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Байрамкулова Сегидат Унуховна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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