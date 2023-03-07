Байрамкулов Унух Биясланович
Место рождения
Дата рождения01.01.1892
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1892
Отец: Байрамкулов Бияслан Мечиевич
Мать: Джанибекова ?
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Байрамкулова Зухра Унуховна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1933
Сын: Байрамкулов Салых Унухович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Байрамкулова Зумрат Унуховна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Байрамкулова Сегидат Унуховна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно