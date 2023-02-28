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Байрамкулова Зухра Унуховна
Байрамкулова Зухра Унуховна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1929
Пол
Женский
Отец
Байрамкулов Унух Биясланович
1892 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ВГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1929
Отец:
Байрамкулов Унух Биясланович
Мать: не указана
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