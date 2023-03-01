Джанибекова ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1892
Сын: Байрамкулов Унух Биясланович
Отец ребёнка: Байрамкулов Бияслан Мечиевич
Учкулан, Карачаевский муниципальный район, Карачаево-Черкесская Республика
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Байрамкулова Паша Бияслановна
Отец ребёнка: Байрамкулов Бияслан Мечиевич
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Байрамкулова Суратхан Бияслановна
Отец ребёнка: Байрамкулов Бияслан Мечиевич
Смерть
Неизвестно