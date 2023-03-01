Джанибекова ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Джанибекова ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1892

Сын: Байрамкулов Унух Биясланович

Отец ребёнка: Байрамкулов Бияслан Мечиевич

Учкулан, Карачаевский муниципальный район, Карачаево-Черкесская Республика
Рождение ребёнка
1899

Дочь: Байрамкулова Паша Бияслановна

Отец ребёнка: Байрамкулов Бияслан Мечиевич

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Байрамкулова Суратхан Бияслановна

Отец ребёнка: Байрамкулов Бияслан Мечиевич

Смерть
Неизвестно
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