Михеева Матрона Матвеевна 1759 — найти родственников по фамилии на Familio

Михеева Матрона Матвеевна

Автор
ОА
Аборина О.

женский, родилась 1759

умерла Неизвестно

Супруги
Михеев Иаков Феодорович1755 г.р.
Дети
Михеев Григорий Иаковлевич1771 г.р.
(Михеева) Неонила Иаковлевна1773 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михеев Иаков Феодорович

Рождение ребёнка
1771

Сын: Михеев Григорий Иаковлевич

Отец ребёнка: Михеев Иаков Феодорович

Рождение ребёнка
1773

Дочь: (Михеева) Неонила Иаковлевна

Отец ребёнка: Михеев Иаков Феодорович

Рождение ребёнка
1781

Сын: Михеев Василий Иаковлевич

Отец ребёнка: Михеев Иаков Феодорович

Рождение ребёнка
1785

Сын: Михеев Пётр Иаковлевич

Отец ребёнка: Михеев Иаков Феодорович

Рождение ребёнка
1788

Сын: Михеев Лаврентий Иаковлевич

Отец ребёнка: Михеев Иаков Феодорович

Рождение ребёнка
1790

Сын: Михеев Григорий Иаковлевич

Отец ребёнка: Михеев Иаков Феодорович

Рождение ребёнка
1792

Дочь: Михеева (Михеева) Феодосия Иаковлевна

Отец ребёнка: Михеев Иаков Феодорович

Рождение ребёнка
1794

Сын: Михеев Максим Иаковлевич

Отец ребёнка: Михеев Иаков Феодорович

Смерть
Неизвестно

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