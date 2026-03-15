Михеева Матрона Матвеевна
женский, родилась 1759
умерла Неизвестно
Супруги
Михеев Иаков Феодорович1755 г.р.
Дети
Михеев Григорий Иаковлевич1771 г.р.
(Михеева) Неонила Иаковлевна1773 г.р.Показать еще 6
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1771
Сын: Михеев Григорий Иаковлевич
Отец ребёнка: Михеев Иаков Феодорович
Рождение ребёнка
1773
Дочь: (Михеева) Неонила Иаковлевна
Отец ребёнка: Михеев Иаков Феодорович
Рождение ребёнка
1781
Сын: Михеев Василий Иаковлевич
Отец ребёнка: Михеев Иаков Феодорович
Рождение ребёнка
1785
Отец ребёнка: Михеев Иаков Феодорович
Рождение ребёнка
1788
Сын: Михеев Лаврентий Иаковлевич
Отец ребёнка: Михеев Иаков Феодорович
Рождение ребёнка
1790
Сын: Михеев Григорий Иаковлевич
Отец ребёнка: Михеев Иаков Феодорович
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Михеева (Михеева) Феодосия Иаковлевна
Отец ребёнка: Михеев Иаков Феодорович
Рождение ребёнка
1794
Отец ребёнка: Михеев Иаков Феодорович
Смерть
Неизвестно