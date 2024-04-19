Михеев Пётр Иаковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1785
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: Михеев Иаков Феодорович
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Михеева Василиса
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Михеева (Михеева) Евфимия Петровна
Мать ребёнка: Михеева Василиса
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Михеева (Михеева) Марфа Петровна
Мать ребёнка: Михеева Василиса
Смерть
Неизвестно