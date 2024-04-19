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Михеев Пётр Иаковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Михеев Иаков Феодорович

Мать: Михеева Матрона Матвеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Михеева Василиса

Рождение ребёнка
1802

Дочь: Михеева (Михеева) Евфимия Петровна

Мать ребёнка: Михеева Василиса

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Михеева (Михеева) Марфа Петровна

Мать ребёнка: Михеева Василиса

Смерть
Неизвестно

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