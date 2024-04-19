Михеева Василиса
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Михеева (Михеева) Евфимия Петровна
Отец ребёнка: Михеев Пётр Иаковлевич
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Михеева (Михеева) Марфа Петровна
Отец ребёнка: Михеев Пётр Иаковлевич
Смерть
Неизвестно