Михеева Василиса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михеева Василиса

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михеев Пётр Иаковлевич

Рождение ребёнка
1802

Дочь: Михеева (Михеева) Евфимия Петровна

Отец ребёнка: Михеев Пётр Иаковлевич

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Михеева (Михеева) Марфа Петровна

Отец ребёнка: Михеев Пётр Иаковлевич

Смерть
Неизвестно

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