Михеев Григорий Иаковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михеев Григорий Иаковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1771

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: Михеев Иаков Феодорович

Мать: Михеева Матрона Матвеевна

Рождение ребёнка
1791

Сын: Михеев Евфимий Григорьевич

Мать ребёнка: Михеева Акилина Феодоровна

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Михеева София Григорьевна

Мать ребёнка: Михеева Акилина Феодоровна

Военная служба
1794
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Михеева Акилина Феодоровна

Смерть
Неизвестно
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