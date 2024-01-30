Михеев Григорий Иаковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1771
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: Михеев Иаков Феодорович
Рождение ребёнка
1791
Сын: Михеев Евфимий Григорьевич
Мать ребёнка: Михеева Акилина Феодоровна
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Михеева София Григорьевна
Мать ребёнка: Михеева Акилина Феодоровна
Военная служба
1794
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно