Михеева Акилина Феодоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михеева Акилина Феодоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1768

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михеев Григорий Иаковлевич

Рождение ребёнка
1791

Сын: Михеев Евфимий Григорьевич

Отец ребёнка: Михеев Григорий Иаковлевич

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Михеева (Михеева) София Григорьевна

Отец ребёнка: Михеев Григорий Иаковлевич

Смерть
Неизвестно

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