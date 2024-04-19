Михеев Лаврентий Иаковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1788
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: Михеев Иаков Феодорович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1808
Сын: Михеев Игнатий Лаврентьевич
Мать ребёнка: Михеева Харитина Ипатиевна
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Михеева (Михеева) Мавра Лаврентьевна
Мать ребёнка: Михеева Харитина Ипатиевна
Военная служба
1812
Рождение ребёнка
1813
Мать ребёнка: Михеева Харитина Ипатиевна
Смерть
Неизвестно