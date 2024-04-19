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Михеев Лаврентий Иаковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: Михеев Иаков Феодорович

Мать: Михеева Матрона Матвеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Михеева Харитина Ипатиевна

Рождение ребёнка
1808

Сын: Михеев Игнатий Лаврентьевич

Мать ребёнка: Михеева Харитина Ипатиевна

Рождение ребёнка
1811

Дочь: Михеева (Михеева) Мавра Лаврентьевна

Мать ребёнка: Михеева Харитина Ипатиевна

Военная служба
1812
Рождение ребёнка
1813

Сын: Михеев Иван Лаврентьевич

Мать ребёнка: Михеева Харитина Ипатиевна

Смерть
Неизвестно

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