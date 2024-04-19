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Михеева Харитина Ипатиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михеев Лаврентий Иаковлевич

Рождение ребёнка
1808

Сын: Михеев Игнатий Лаврентьевич

Отец ребёнка: Михеев Лаврентий Иаковлевич

Рождение ребёнка
1811

Дочь: Михеева (Михеева) Мавра Лаврентьевна

Отец ребёнка: Михеев Лаврентий Иаковлевич

Рождение ребёнка
1813

Сын: Михеев Иван Лаврентьевич

Отец ребёнка: Михеев Лаврентий Иаковлевич

Смерть
Неизвестно

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