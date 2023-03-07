Провалов Андрей Федорович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1834 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1834 ст.
Рождение ребёнка
Вычислено 1855 ст.
Сын: Провалов Сергей Андреевич
Мать ребёнка: Провалова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
Вычислено 1861 ст.
Сын: Провалов Симеон Андреевич
Мать ребёнка: Провалова Евдокия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно