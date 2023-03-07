Провалов Андрей Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПровалов Андрей Федорович

Провалов Андрей Федорович

avatar

Место рождения

Красный Бор, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Вычислено 1834 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1805 г.р.

Мать

Вычислено 1806 г.р.

Жена

Вычислено 1834 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1834 ст.

Отец: Провалов Асаф Федорович

Мать: Провалова Синклитиния Васильевна

Красный Бор, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1855 ст.

Сын: Провалов Сергей Андреевич

Мать ребёнка: Провалова Евдокия Ивановна

Красный Бор, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1861 ст.

Сын: Провалов Симеон Андреевич

Мать ребёнка: Провалова Евдокия Ивановна

Красный Бор, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Провалова Евдокия Ивановна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close