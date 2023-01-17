Провалова Евдокия Ивановна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1834 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1834 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1855 ст.
Сын: Провалов Сергей Андреевич
Отец ребёнка: Провалов Андрей Федорович
Рождение ребёнка
Вычислено 1861 ст.
Сын: Провалов Симеон Андреевич
Отец ребёнка: Провалов Андрей Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно