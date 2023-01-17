Провалова Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Провалова Евдокия Ивановна

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Место рождения

Красный Бор, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Вычислено 1834 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1834 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1834 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Бор, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1855 ст.

Сын: Провалов Сергей Андреевич

Отец ребёнка: Провалов Андрей Федорович

Красный Бор, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1861 ст.

Сын: Провалов Симеон Андреевич

Отец ребёнка: Провалов Андрей Федорович

Красный Бор, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Провалов Андрей Федорович

Смерть
Неизвестно
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