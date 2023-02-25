Провалова Синклитиния Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1806 ст.
Дата смерти03.07.1873 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1806 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1827 ст.
Сын: Провалов Фёдор Асафович Савельевич
Отец ребёнка: Провалов Асаф Федорович
Рождение ребёнка
Вычислено 1834 ст.
Сын: Провалов Андрей Федорович
Отец ребёнка: Провалов Асаф Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.07.1873 ст.