Провалова Синклитиния Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Провалова Синклитиния Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1806 ст.

Дата смерти

03.07.1873 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1805 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1806 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1827 ст.

Сын: Провалов Фёдор Асафович Савельевич

Отец ребёнка: Провалов Асаф Федорович

Красный Бор, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1834 ст.

Сын: Провалов Андрей Федорович

Отец ребёнка: Провалов Асаф Федорович

Красный Бор, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Провалов Асаф Федорович

Смерть
03.07.1873 ст.
Красный Бор, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
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