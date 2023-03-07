Провалов Асаф Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПровалов Асаф Федорович

Провалов Асаф Федорович

avatar

Место рождения

Красный Бор, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Вычислено 1805 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1806 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1805 ст.

Отец: Провалов Феодор

Мать: не указана

Красный Бор, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1827 ст.

Сын: Провалов Фёдор Асафович Савельевич

Мать ребёнка: Провалова Синклитиния Васильевна

Красный Бор, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1834 ст.

Сын: Провалов Андрей Савельевич

Мать ребёнка: Провалова Синклитиния Васильевна

Красный Бор, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Провалова Синклитиния Васильевна

Красный Бор, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close