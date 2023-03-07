Провалов Асаф Федорович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1805 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1805 ст.
Отец: Провалов Феодор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1827 ст.
Сын: Провалов Фёдор Асафович Савельевич
Мать ребёнка: Провалова Синклитиния Васильевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1834 ст.
Сын: Провалов Андрей Савельевич
Мать ребёнка: Провалова Синклитиния Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно