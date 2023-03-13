Сырцова Фекла Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сырцова Фекла Михайлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1725

Дата смерти

1782

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1745

Сын: Сырцовъ Прокофий

Отец ребёнка: Сырцовъ Ефимъ

Рождение ребёнка
1747

Сын: Сырцовъ Степанъ

Отец ребёнка: Сырцовъ Ефимъ

Рождение ребёнка
1755

Сын: Сырцовъ Михаилъ

Отец ребёнка: Сырцовъ Ефимъ

Рождение ребёнка
1757

Сын: Сырцовъ Семенъ

Отец ребёнка: Сырцовъ Ефимъ

Рождение ребёнка
1759

Сын: Сырцовъ Данила

Отец ребёнка: Сырцовъ Ефимъ

Рождение ребёнка
1762

Сын: Сырцовъ Иванъ

Отец ребёнка: Сырцовъ Ефимъ

Рождение ребёнка
1769

Сын: Сырцовъ Макаръ

Отец ребёнка: Сырцовъ Ефимъ

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сырцовъ Ефимъ

Смерть
1782
Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
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