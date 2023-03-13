Сырцова Фекла Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1725
Дата смерти1782
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1745
Сын: Сырцовъ Прокофий
Отец ребёнка: Сырцовъ Ефимъ
Рождение ребёнка
1747
Сын: Сырцовъ Степанъ
Отец ребёнка: Сырцовъ Ефимъ
Рождение ребёнка
1755
Сын: Сырцовъ Михаилъ
Отец ребёнка: Сырцовъ Ефимъ
Рождение ребёнка
1757
Сын: Сырцовъ Семенъ
Отец ребёнка: Сырцовъ Ефимъ
Рождение ребёнка
1759
Сын: Сырцовъ Данила
Отец ребёнка: Сырцовъ Ефимъ
Рождение ребёнка
1762
Сын: Сырцовъ Иванъ
Отец ребёнка: Сырцовъ Ефимъ
Рождение ребёнка
1769
Сын: Сырцовъ Макаръ
Отец ребёнка: Сырцовъ Ефимъ
Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сырцовъ Ефимъ
Смерть
1782
Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область