Сырцовъ Данила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сырцовъ Данила

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1759

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: Сырцовъ Ефимъ

Мать: Сырцова Фекла Михайлова

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Стефанида

Мать ребёнка: Сырцова Авдотья Федорова

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Зиновья

Мать ребёнка: Сырцова Авдотья Федорова

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1786

Сын: Сырцовъ Маркелъ

Мать ребёнка: Сырцова Авдотья Федорова

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Авдотья

Мать ребёнка: Сырцова Авдотья Федорова

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Федосья

Мать ребёнка: Сырцова Авдотья Федорова

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сырцова Авдотья Федорова

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