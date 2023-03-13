Сырцовъ Данила
Место рожденияНе указано
Дата рождения1759
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: Сырцовъ Ефимъ
Мать: Сырцова Фекла Михайлова
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Стефанида
Мать ребёнка: Сырцова Авдотья Федорова
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Зиновья
Мать ребёнка: Сырцова Авдотья Федорова
Рождение ребёнка
1786
Сын: Сырцовъ Маркелъ
Мать ребёнка: Сырцова Авдотья Федорова
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Авдотья
Мать ребёнка: Сырцова Авдотья Федорова
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Федосья
Мать ребёнка: Сырцова Авдотья Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сырцова Авдотья Федорова