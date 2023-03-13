Сырцова Авдотья Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСырцова Авдотья Федорова

Сырцова Авдотья Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1759

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1759 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Стефанида

Отец ребёнка: Сырцовъ Данила

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Зиновья

Отец ребёнка: Сырцовъ Данила

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1786

Сын: Сырцовъ Маркелъ

Отец ребёнка: Сырцовъ Данила

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Авдотья

Отец ребёнка: Сырцовъ Данила

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Федосья

Отец ребёнка: Сырцовъ Данила

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сырцовъ Данила

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close