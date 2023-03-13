Сырцова Авдотья Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1759
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Стефанида
Отец ребёнка: Сырцовъ Данила
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Зиновья
Отец ребёнка: Сырцовъ Данила
Рождение ребёнка
1786
Сын: Сырцовъ Маркелъ
Отец ребёнка: Сырцовъ Данила
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Авдотья
Отец ребёнка: Сырцовъ Данила
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Федосья
Отец ребёнка: Сырцовъ Данила
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сырцовъ Данила