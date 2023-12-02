Львова (Перовская) Софья Алексеевна
женский, родилась 21.05.1811
умерла 02.02.1883
МатьДенисьева (Соболевская) Мария Михайловна1771 г.р.
ОтецРазумовский Алексей Кириллович12.09.1748 г.р.
Супруги
Львов Владимир Владимирович11.03.1805 г.р.
Дети
Львов Владимир Владимирович17.09.1833 г.р.
Львова Александра Владимировна1835 г.р.Показать еще 5
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Место
Комментарий
Рождение
21.05.1811
Бракосочетание
30.07.1830
Рождение ребёнка
17.09.1833
Сын: Львов Владимир Владимирович
Отец ребёнка: Львов Владимир Владимирович
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Львова Александра Владимировна
Отец ребёнка: Львов Владимир Владимирович
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Матвеева (Львова) Елизавета Владимировна
Отец ребёнка: Львов Владимир Владимирович
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Оленина (Львова) Софья Владимировна
Отец ребёнка: Львов Владимир Владимирович
Рождение ребёнка
24.11.1837
Дочь: Гагарина (Львова) Екатерина Владимировна
Отец ребёнка: Львов Владимир Владимирович
Рождение ребёнка
27.12.1840
Дочь: Львова Анна Владимировна
Отец ребёнка: Львов Владимир Владимирович
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Волкова (Львова) Мария Владимировна
Отец ребёнка: Львов Владимир Владимирович
Смерть
02.02.1883