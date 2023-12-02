Львова (Перовская) Софья Алексеевна 21.05.1811 — найти родственников по фамилии на Familio
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Львова (Перовская) Софья Алексеевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 21.05.1811

умерла 02.02.1883

Мать
Денисьева (Соболевская) Мария Михайловна1771 г.р.
Отец
Разумовский Алексей Кириллович12.09.1748 г.р.
Супруги
Львов Владимир Владимирович11.03.1805 г.р.
Дети
Львов Владимир Владимирович17.09.1833 г.р.
Львова Александра Владимировна1835 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1811

Отец: Разумовский Алексей Кириллович

Мать: Денисьева (Соболевская) Мария Михайловна

Бракосочетание
30.07.1830

Муж: Львов Владимир Владимирович

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
17.09.1833

Сын: Львов Владимир Владимирович

Отец ребёнка: Львов Владимир Владимирович

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Львова Александра Владимировна

Отец ребёнка: Львов Владимир Владимирович

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Матвеева (Львова) Елизавета Владимировна

Отец ребёнка: Львов Владимир Владимирович

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Оленина (Львова) Софья Владимировна

Отец ребёнка: Львов Владимир Владимирович

Рождение ребёнка
24.11.1837

Дочь: Гагарина (Львова) Екатерина Владимировна

Отец ребёнка: Львов Владимир Владимирович

Рождение ребёнка
27.12.1840

Дочь: Львова Анна Владимировна

Отец ребёнка: Львов Владимир Владимирович

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Волкова (Львова) Мария Владимировна

Отец ребёнка: Львов Владимир Владимирович

Смерть
02.02.1883

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