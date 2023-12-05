Львова Анна Владимировна 27.12.1840 — найти родственников по фамилии на Familio

Львова Анна Владимировна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 27.12.1840, Москва, город федерального значения Москва

умерла 19.09.1888, Имени Льва Толстого, Дзержинский муниципальный район, Калужская область

Отец
Львов Владимир Владимирович11.03.1805 г.р.
Мать
Львова (Перовская) Софья Алексеевна21.05.1811 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1840

Отец: Львов Владимир Владимирович

Мать: Львова (Перовская) Софья Алексеевна

Москва, город федерального значения Москва

Смерть
19.09.1888
Имени Льва Толстого, Дзержинский муниципальный район, Калужская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.