Львова Анна Владимировна
женский, родилась 27.12.1840, Москва, город федерального значения Москва
умерла 19.09.1888, Имени Льва Толстого, Дзержинский муниципальный район, Калужская область
ОтецЛьвов Владимир Владимирович11.03.1805 г.р.
МатьЛьвова (Перовская) Софья Алексеевна21.05.1811 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
27.12.1840
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
19.09.1888
Имени Льва Толстого, Дзержинский муниципальный район, Калужская область