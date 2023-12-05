Волкова (Львова) Мария Владимировна
женский, родилась 1842
умерла 02.03.1907
ОтецЛьвов Владимир Владимирович11.03.1805 г.р.
МатьЛьвова (Перовская) Софья Алексеевна21.05.1811 г.р.
Супруги
Волков Сергей Сергеевич19.06.1813 г.р.
Дети
Волков Сергей Сергеевич?.03.1843 г.р.
Волкова Мария Сергеевна1862 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
?.03.1843
Отец ребёнка: Волков Сергей Сергеевич
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Волкова Мария Сергеевна
Отец ребёнка: Волков Сергей Сергеевич
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Волкова Софья Сергеевна
Отец ребёнка: Волков Сергей Сергеевич
Смерть
02.03.1907