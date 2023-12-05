Волкова (Львова) Мария Владимировна 1842 — найти родственников по фамилии на Familio
avatar

Волкова (Львова) Мария Владимировна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 1842

умерла 02.03.1907

Отец
Львов Владимир Владимирович11.03.1805 г.р.
Мать
Львова (Перовская) Софья Алексеевна21.05.1811 г.р.
Супруги
Волков Сергей Сергеевич19.06.1813 г.р.
Дети
Волков Сергей Сергеевич?.03.1843 г.р.
Волкова Мария Сергеевна1862 г.р.
Показать еще 1
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Львов Владимир Владимирович

Мать: Львова (Перовская) Софья Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волков Сергей Сергеевич

Рождение ребёнка
?.03.1843

Сын: Волков Сергей Сергеевич

Отец ребёнка: Волков Сергей Сергеевич

Рождение ребёнка
1862

Дочь: Волкова Мария Сергеевна

Отец ребёнка: Волков Сергей Сергеевич

Рождение ребёнка
1865

Дочь: Волкова Софья Сергеевна

Отец ребёнка: Волков Сергей Сергеевич

Смерть
02.03.1907

Мы используем куки для улучшения работы сайта.