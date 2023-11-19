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Раевский Федор Герасимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1782

Дата смерти

?.07.1834

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: Раевский Герасим Артемьевич

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
настоятель Благовещенской церкви и благочинный города Арзамаса
Рождение ребёнка
1802

Сын: Раевский Иоанн Федорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1803

Дочь: (Раевская) Александра Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
20.05.1804

Сын: Раевский Николай Фёдорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1809

Сын: Раевский Дмитрий Федорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
17.07.1811

Сын: Раевский Михаил Федорович

Мать ребёнка: не указана

Арзамас, город Арзамас, Нижегородская область
Смерть
?.07.1834

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