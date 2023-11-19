Раевский Федор Герасимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1782
Дата смерти?.07.1834
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: Раевский Герасим Артемьевич
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
настоятель Благовещенской церкви и благочинный города Арзамаса
Рождение ребёнка
1802
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1803
Дочь: (Раевская) Александра Федоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
20.05.1804
Сын: Раевский Николай Фёдорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1809
Сын: Раевский Дмитрий Федорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
17.07.1811
Сын: Раевский Михаил Федорович
Мать ребёнка: не указана
Арзамас, город Арзамас, Нижегородская область
Смерть
?.07.1834