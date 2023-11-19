Раевский Герасим Артемьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Священник | Успенский храм с. Кологривова
Рождение ребёнка
1782
Сын: Раевский Федор Герасимович
Мать ребёнка: не указана
Образование
С 1797
Иерей | Церковь Успения Пресвятой Богородицы
Смерть
Неизвестно