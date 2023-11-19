Раевский Герасим Артемьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Раевский Герасим Артемьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Священник | Успенский храм с. Кологривова
Рождение ребёнка
1782

Сын: Раевский Федор Герасимович

Мать ребёнка: не указана

Образование
С 1797
Иерей | Церковь Успения Пресвятой Богородицы
Смерть
Неизвестно

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