Раевский Михаил Федорович
Место рождения
Дата рождения17.07.1811
Дата смерти02.05.1884
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1811
Отец: Раевский Федор Герасимович
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
протоиерей
Бракосочетание
Около 1834
Рождение ребёнка
26.12.1853
Дочь: Шестакова (Раевская) Людмила Михайловна
Мать ребёнка: Раевская (Песоцкая) Анна Федоровна
Рождение ребёнка
04.02.1855
Дочь: (Раевская) Антонина Михайловна
Мать ребёнка: Раевская (Песоцкая) Анна Федоровна
Смерть
02.05.1884