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Раевский Михаил Федорович

Место рождения

Арзамас, город Арзамас, Нижегородская область

Дата рождения

17.07.1811

Дата смерти

02.05.1884

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1811

Отец: Раевский Федор Герасимович

Мать: не указана

Арзамас, город Арзамас, Нижегородская область
Работа или профессия
Неизвестно
протоиерей
Бракосочетание
Около 1834

Жена: Раевская (Песоцкая) Анна Федоровна

Рождение ребёнка
26.12.1853

Дочь: Шестакова (Раевская) Людмила Михайловна

Мать ребёнка: Раевская (Песоцкая) Анна Федоровна

Рождение ребёнка
04.02.1855

Дочь: (Раевская) Антонина Михайловна

Мать ребёнка: Раевская (Песоцкая) Анна Федоровна

Смерть
02.05.1884

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