Раевская (Песоцкая) Анна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Раевская (Песоцкая) Анна Федоровна

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

06.02.1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Около 1834

Муж: Раевский Михаил Федорович

Рождение ребёнка
26.12.1853

Дочь: Шестакова (Раевская) Людмила Михайловна

Отец ребёнка: Раевский Михаил Федорович

Рождение ребёнка
04.02.1855

Дочь: (Раевская) Антонина Михайловна

Отец ребёнка: Раевский Михаил Федорович

Смерть
Неизвестно

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