Раевская (Песоцкая) Анна Федоровна
Место рождения
Дата рождения06.02.1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1834
Рождение ребёнка
26.12.1853
Дочь: Шестакова (Раевская) Людмила Михайловна
Отец ребёнка: Раевский Михаил Федорович
Рождение ребёнка
04.02.1855
Дочь: (Раевская) Антонина Михайловна
Отец ребёнка: Раевский Михаил Федорович
Смерть
Неизвестно