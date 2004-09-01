Немальцева (Шабанова) Антонина Николаевна
Место рожденияСаратовская область, с.Брыковка, Саратовская область (губерния)
Дата рождения23.08.1923
Дата смерти01.09.2004
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Саратовская область, с.Брыковка, Саратовская область (губерния)
Рождение ребёнка
12.03.1946
Сын: Немальцев Валентин Иванович
Отец ребёнка: Немальцев Иван Николаевич
Самарская (Куйбышевская) область, п.Смышляевка, Самарская (Куйбышевская) область (губерния)
Рождение ребёнка
06.03.1953
Сын: Немальцев Владимир Иванович
Отец ребёнка: Немальцев Иван Николаевич
Самарская (Куйбышевская) область, п.Смышляевка, Самарская (Куйбышевская) область (губерния)
Рождение ребёнка
26.02.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Немальцев Иван Николаевич
Самарская (Куйбышевская) область, п.Смышляевка, Самарская (Куйбышевская) область (губерния)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.09.2004