Немальцева (Шабанова) Антонина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Немальцева (Шабанова) Антонина Николаевна

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Место рождения

Саратовская область, с.Брыковка, Саратовская область (губерния)

Дата рождения

23.08.1923

Дата смерти

01.09.2004

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1924 г.р.

Дети

1946 г.р.
1953 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Саратовская область, с.Брыковка, Саратовская область (губерния)
Рождение ребёнка
12.03.1946

Сын: Немальцев Валентин Иванович

Отец ребёнка: Немальцев Иван Николаевич

Самарская (Куйбышевская) область, п.Смышляевка, Самарская (Куйбышевская) область (губерния)
Рождение ребёнка
06.03.1953

Сын: Немальцев Владимир Иванович

Отец ребёнка: Немальцев Иван Николаевич

Самарская (Куйбышевская) область, п.Смышляевка, Самарская (Куйбышевская) область (губерния)
Рождение ребёнка
26.02.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Немальцев Иван Николаевич

Самарская (Куйбышевская) область, п.Смышляевка, Самарская (Куйбышевская) область (губерния)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Немальцев Иван Николаевич

Смерть
01.09.2004
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