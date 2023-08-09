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Немальцев Иван Николаевич

Место рождения

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

04.08.1924

Дата смерти

08.08.1992

Пол

Мужской

Отец

1900 г.р.

Мать

1898 г.р.

Жена

1923 г.р.

Дети

1946 г.р.
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Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1924

Отец: Немальцев Николай Фёдорович

Мать: Немальцева Мария Максимовна

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
12.03.1946

Сын: Немальцев Валентин Иванович

Мать ребёнка: Немальцева Антонина Николаевна

Смышляевка, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
06.03.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Немальцева Антонина Николаевна

Смышляевка, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.02.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Немальцева Антонина Николаевна

Смышляевка, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Немальцева Антонина Николаевна

Смерть
08.08.1992
Самарская (Куйбышевская) область, п.Смышляевка, Самарская (Куйбышевская) область (губерния)