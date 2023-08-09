Немальцев Иван Николаевич
Место рождения
Дата рождения04.08.1924
Дата смерти08.08.1992
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1924
Рождение ребёнка
12.03.1946
Сын: Немальцев Валентин Иванович
Мать ребёнка: Немальцева Антонина Николаевна
Рождение ребёнка
06.03.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Немальцева Антонина Николаевна
Рождение ребёнка
26.02.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Немальцева Антонина Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.08.1992
Самарская (Куйбышевская) область, п.Смышляевка, Самарская (Куйбышевская) область (губерния)