посёлок городского типа Смышляевка, Волжский муниципальный район, Самарская область (на 2019) — Familio

Смышляевка

Волжский муниципальный район, Самарская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок городского типа
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Самарский уезд
78Смышляевка (Нижняя Падовка), с. удел.при р. Падовке.2044290872944Церковь православная 1. Почтовая станция.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Самарская губерния, Самарский уезд, Алексеевская волость
9. Смышляевы (Н. Падовка), село бывшее удельное, при речке Падовке, дворов 347, жителей 2145, церковь православная, школа, почтовая станция, 5 лавок, постоялый двор, 11 в Показать все

Список населённых мест Самарской губернии 1910 года

НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Самарский уезд, Алексеевская волость
С. Смышляевка. Б. удел. Рус. Правосл.14Р. Падовка2020554514131531
Ст. Смышляевка28Р. Падовка2020583655

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Самарская область, Волжский район
57648Смышляевкапгт53°15'с.ш.50°24'в.д.N-39-101

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Самарская область, Волжский муниципальный район, Городское поселение Смышляевка
36614157051пгт Смышляевкапоселок городского типа

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