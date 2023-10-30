Зелянина Устинья Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1785
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1785
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 1801 и 1802
Рождение ребёнка
Около 1802
Дочь: (Зелянина) Наталья Яковлевна
Отец ребёнка: Зелянин Яков Михайлович
Рождение ребёнка
Между 1811 и 1812
Дочь: (Зелянина) Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Зелянин Яков Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1820
Дочь: (Зелянина) Татьяна Яковлевна
Отец ребёнка: Зелянин Яков Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1826
Дочь: (Зелянина) Варвара Яковлевна
Отец ребёнка: Зелянин Яков Михайлович
Смерть
После 1858