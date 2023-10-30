Зелянина Устинья Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зелянина Устинья Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1785

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1784 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1801 и 1802

Муж: Зелянин Яков Михайлович

Дор, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1802

Дочь: (Зелянина) Наталья Яковлевна

Отец ребёнка: Зелянин Яков Михайлович

Дор, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Между 1811 и 1812

Дочь: (Зелянина) Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Зелянин Яков Михайлович

Дор, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1820

Дочь: (Зелянина) Татьяна Яковлевна

Отец ребёнка: Зелянин Яков Михайлович

Дор, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1826

Дочь: (Зелянина) Варвара Яковлевна

Отец ребёнка: Зелянин Яков Михайлович

Дор, Шуйский район, Северный край
Смерть
После 1858
Дор, Шуйский район, Северный край

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