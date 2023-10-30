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(Зелянина) Анна Яковлевна

Место рождения

Дор, Шуйский район, Северный край

Дата рождения

Между 1811 и 1812

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Отец

Около 1784 г.р.

Мать

Около 1785 г.р.

Муж

Между 1811 и 1813 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1811 и 1812

Отец: Зелянин Яков Михайлович

Мать: Зелянина Устинья Федоровна

Дор, Шуйский район, Северный край
Бракосочетание
После 1827

Муж: Никифор Михайлович

Дор, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1837

Сын: Иван Никифорович

Отец ребёнка: Никифор Михайлович

Дор, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1843

Сын: Василий Никифорович

Отец ребёнка: Никифор Михайлович

Дор, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1847

Дочь: Анастасия Никифоровна

Отец ребёнка: Никифор Михайлович

Дор, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1848

Дочь: Екатерина Никифоровна

Отец ребёнка: Никифор Михайлович

Дор, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1850

Дочь: Анисья Никифоровна

Отец ребёнка: Никифор Михайлович

Дор, Шуйский район, Северный край
Смерть
После 1858
Дор, Шуйский район, Северный край

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