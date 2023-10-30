(Зелянина) Анна Яковлевна
Место рождения
Дата рожденияМежду 1811 и 1812
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1811 и 1812
Бракосочетание
После 1827
Муж: Никифор Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1837
Сын: Иван Никифорович
Отец ребёнка: Никифор Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1843
Сын: Василий Никифорович
Отец ребёнка: Никифор Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1847
Дочь: Анастасия Никифоровна
Отец ребёнка: Никифор Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1848
Дочь: Екатерина Никифоровна
Отец ребёнка: Никифор Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1850
Дочь: Анисья Никифоровна
Отец ребёнка: Никифор Михайлович
Смерть
После 1858