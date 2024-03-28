Сметанин Алексий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сметанин Иван Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.08.1847
Дочь: Сметанина Марфа Алексеевна
Мать ребёнка: Сметанина Степанида Исаевна
Рождение ребёнка
07.01.1850
Сын: Сметанин Георгий Алексеевич
Мать ребёнка: Сметанина Степанида Исаевна
Смерть
Неизвестно