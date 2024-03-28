Сметанин Алексий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСметанин Алексий Иванович

Сметанин Алексий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сметанин Иван Иванович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сметанина Степанида Исаевна

Рождение ребёнка
28.08.1847

Дочь: Сметанина Марфа Алексеевна

Мать ребёнка: Сметанина Степанида Исаевна

Рождение ребёнка
07.01.1850

Сын: Сметанин Георгий Алексеевич

Мать ребёнка: Сметанина Степанида Исаевна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.