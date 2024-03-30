Сметанин Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сметанин Алексий Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
29.09.1811
Дочь: Сметанина Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
14.06.1814
Дочь: Проскурякова (Сметанина) Агрипина Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Юг, Пермский муниципальный район, Пермский край