Сметанин Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сметанин Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сметанин Федор Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сметанин Алексий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
29.09.1811

Дочь: Сметанина Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
14.06.1814

Дочь: Проскурякова (Сметанина) Агрипина Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Юг, Пермский муниципальный район, Пермский край

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