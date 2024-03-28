Сметанина Степанида Исаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.08.1847
Дочь: Сметанина Марфа Алексеевна
Отец ребёнка: Сметанин Алексий Иванович
Рождение ребёнка
07.01.1850
Сын: Сметанин Георгий Алексеевич
Отец ребёнка: Сметанин Алексий Иванович
Смерть
Неизвестно