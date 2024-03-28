Сметанина Степанида Исаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сметанина Степанида Исаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сметанин Алексий Иванович

Рождение ребёнка
28.08.1847

Дочь: Сметанина Марфа Алексеевна

Отец ребёнка: Сметанин Алексий Иванович

Рождение ребёнка
07.01.1850

Сын: Сметанин Георгий Алексеевич

Отец ребёнка: Сметанин Алексий Иванович

Смерть
Неизвестно

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