Мигунова (Денисова) Варвара
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: Денисовъ Андрѣянъ
Мать: Денисова Акулина
Бракосочетание
26.01.1905
Муж: Мигуновъ Яковъ
Рождение ребёнка
17.12.1906
Дочь: Мигунова Анастасия
Отец ребёнка: Мигуновъ Яковъ
Рождение ребёнка
13.08.1908
Сын: Мигуновъ Иванъ
Отец ребёнка: Мигуновъ Яковъ
Рождение ребёнка
26.01.1911
Дочь: Мигунова Ксения
Отец ребёнка: Мигуновъ Яковъ
Рождение ребёнка
20.04.1913
Сын: Мигуновъ Василий
Отец ребёнка: Мигуновъ Яковъ