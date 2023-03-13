Мигунова (Денисова) Варвара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мигунова (Денисова) Варвара

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Денисовъ Андрѣянъ

Мать: Денисова Акулина

Бракосочетание
26.01.1905

Муж: Мигуновъ Яковъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.12.1906

Дочь: Мигунова Анастасия

Отец ребёнка: Мигуновъ Яковъ

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.08.1908

Сын: Мигуновъ Иванъ

Отец ребёнка: Мигуновъ Яковъ

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.01.1911

Дочь: Мигунова Ксения

Отец ребёнка: Мигуновъ Яковъ

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.04.1913

Сын: Мигуновъ Василий

Отец ребёнка: Мигуновъ Яковъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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