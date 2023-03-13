Денисова (Евстафьева) Акулина
Место рожденияМихайловка
Дата рождения28.05.1864
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1864
Отец: Евстафьевъ Ерофей
Мать: Евстафьева Гликерья
Михайловка
Бракосочетание
07.02.1883
Муж: Денисовъ Андрѣянъ
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.06.1884
Сын: Денисовъ Иванъ
Отец ребёнка: Денисовъ Андрѣянъ
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Мигунова Варвара
Отец ребёнка: Денисовъ Андрѣянъ
Рождение ребёнка
30.12.1890
Сын: Денисовъ Василій
Отец ребёнка: Денисовъ Андрѣянъ
Рождение ребёнка
04.06.1893
Сын: Денисовъ Федоръ
Отец ребёнка: Денисовъ Андрѣянъ
Рождение ребёнка
02.12.1895
Дочь: Анастасія
Отец ребёнка: Денисовъ Андрѣянъ
Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан