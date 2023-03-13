Денисова (Евстафьева) Акулина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Денисова (Евстафьева) Акулина

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Место рождения

Михайловка

Дата рождения

28.05.1864

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1864

Отец: Евстафьевъ Ерофей

Мать: Евстафьева Гликерья

Михайловка
Бракосочетание
07.02.1883

Муж: Денисовъ Андрѣянъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.06.1884

Сын: Денисовъ Иванъ

Отец ребёнка: Денисовъ Андрѣянъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Мигунова Варвара

Отец ребёнка: Денисовъ Андрѣянъ

Рождение ребёнка
30.12.1890

Сын: Денисовъ Василій

Отец ребёнка: Денисовъ Андрѣянъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.06.1893

Сын: Денисовъ Федоръ

Отец ребёнка: Денисовъ Андрѣянъ

Рождение ребёнка
02.12.1895

Дочь: Анастасія

Отец ребёнка: Денисовъ Андрѣянъ

Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
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