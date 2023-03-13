Евстафьева (Баранова) Гликерья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1826
Отец: Барановъ Михаилъ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.01.1846
Сын: Евстафьевъ Антоний
Отец ребёнка: Евстафьевъ Ерофей
Михайловка
Рождение ребёнка
12.07.1847
Сын: Евстафьевъ Гавриилъ
Отец ребёнка: Евстафьевъ Ерофей
Михайловка
Рождение ребёнка
22.04.1849
Сын: Евстафьевъ Василий
Отец ребёнка: Евстафьевъ Ерофей
Михайловка
Рождение ребёнка
25.06.1850
Сын: Евстафьевъ Нилъ
Отец ребёнка: Евстафьевъ Ерофей
Михайловка
Рождение ребёнка
25.07.1852
Сын: Евстафьевъ Николай
Отец ребёнка: Евстафьевъ Ерофей
Михайловка
Рождение ребёнка
02.10.1853
Сын: Евстафьевъ Ерофей
Отец ребёнка: Евстафьевъ Ерофей
Михайловка
Рождение ребёнка
10.05.1856
Дочь: Антипина Гликерья
Отец ребёнка: Евстафьевъ Ерофей
Михайловка
Рождение ребёнка
18.09.1858
Дочь: Евстафьева Любовь
Отец ребёнка: Евстафьевъ Ерофей
Михайловка
Рождение ребёнка
14.11.1859
Дочь: Антипина Екатерина
Отец ребёнка: Евстафьевъ Ерофей
Михайловка
Рождение ребёнка
08.03.1862
Сын: Евстафьевъ Алексей
Отец ребёнка: Евстафьевъ Ерофей
Михайловка
Рождение ребёнка
01.05.1863
Сын: Евстафьевъ Николай
Отец ребёнка: Евстафьевъ Ерофей
Михайловка
Рождение ребёнка
28.05.1864
Дочь: Денисова Акулина
Отец ребёнка: Евстафьевъ Ерофей
Михайловка
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Евстафьевъ Ерофей