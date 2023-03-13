Евстафьева (Баранова) Гликерья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евстафьева (Баранова) Гликерья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Барановъ Михаилъ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.01.1846

Сын: Евстафьевъ Антоний

Отец ребёнка: Евстафьевъ Ерофей

Михайловка
Рождение ребёнка
12.07.1847

Сын: Евстафьевъ Гавриилъ

Отец ребёнка: Евстафьевъ Ерофей

Михайловка
Рождение ребёнка
22.04.1849

Сын: Евстафьевъ Василий

Отец ребёнка: Евстафьевъ Ерофей

Михайловка
Рождение ребёнка
25.06.1850

Сын: Евстафьевъ Нилъ

Отец ребёнка: Евстафьевъ Ерофей

Михайловка
Рождение ребёнка
25.07.1852

Сын: Евстафьевъ Николай

Отец ребёнка: Евстафьевъ Ерофей

Михайловка
Рождение ребёнка
02.10.1853

Сын: Евстафьевъ Ерофей

Отец ребёнка: Евстафьевъ Ерофей

Михайловка
Рождение ребёнка
10.05.1856

Дочь: Антипина Гликерья

Отец ребёнка: Евстафьевъ Ерофей

Михайловка
Рождение ребёнка
18.09.1858

Дочь: Евстафьева Любовь

Отец ребёнка: Евстафьевъ Ерофей

Михайловка
Рождение ребёнка
14.11.1859

Дочь: Антипина Екатерина

Отец ребёнка: Евстафьевъ Ерофей

Михайловка
Рождение ребёнка
08.03.1862

Сын: Евстафьевъ Алексей

Отец ребёнка: Евстафьевъ Ерофей

Михайловка
Рождение ребёнка
01.05.1863

Сын: Евстафьевъ Николай

Отец ребёнка: Евстафьевъ Ерофей

Михайловка
Рождение ребёнка
28.05.1864

Дочь: Денисова Акулина

Отец ребёнка: Евстафьевъ Ерофей

Михайловка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евстафьевъ Ерофей

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