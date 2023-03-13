Антипина (Евстафьева) Гликерья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнтипина (Евстафьева) Гликерья

Антипина (Евстафьева) Гликерья

Место рождения

Михайловка

Дата рождения

10.05.1856

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1856

Отец: Евстафьевъ Ерофей

Мать: Евстафьева (Баранова) Гликерья

Бракосочетание
10.02.1875

Муж: Антипинъ Владиміръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.03.1880

Дочь: (Антипина) Дарья

Отец ребёнка: Антипинъ Владиміръ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.06.1883

Сын: Антипинъ Петръ

Отец ребёнка: Антипинъ Владиміръ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Антипина Варвара

Отец ребёнка: Антипинъ Владиміръ

Рождение ребёнка
05.11.1888

Сын: Антипинъ Степанъ

Отец ребёнка: Антипинъ Владиміръ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.01.1891

Дочь: (Антипина) Татьяна

Отец ребёнка: Антипинъ Владиміръ

Рождение ребёнка
16.10.1893

Дочь: (Антипина) Евлампия

Отец ребёнка: Антипинъ Владиміръ

Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.02.1895

Сын: Антипинъ Василий

Отец ребёнка: Антипинъ Владиміръ

Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Мы используем куки для улучшения работы сайта.