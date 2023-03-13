Антипина (Евстафьева) Гликерья
Место рожденияМихайловка
Дата рождения10.05.1856
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1856
Отец: Евстафьевъ Ерофей
Бракосочетание
10.02.1875
Муж: Антипинъ Владиміръ
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.03.1880
Дочь: (Антипина) Дарья
Отец ребёнка: Антипинъ Владиміръ
Рождение ребёнка
12.06.1883
Сын: Антипинъ Петръ
Отец ребёнка: Антипинъ Владиміръ
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Антипина Варвара
Отец ребёнка: Антипинъ Владиміръ
Рождение ребёнка
05.11.1888
Сын: Антипинъ Степанъ
Отец ребёнка: Антипинъ Владиміръ
Рождение ребёнка
30.01.1891
Дочь: (Антипина) Татьяна
Отец ребёнка: Антипинъ Владиміръ
Рождение ребёнка
16.10.1893
Дочь: (Антипина) Евлампия
Отец ребёнка: Антипинъ Владиміръ
Рождение ребёнка
23.02.1895
Сын: Антипинъ Василий
Отец ребёнка: Антипинъ Владиміръ