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Антипинъ Владиміръ

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Место рождения

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

13.07.1856

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1856

Отец: Антипинъ Анкудинъ

Мать: Колбинцева, Антипина Авдотья

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
10.02.1875

Жена: Антипина Гликерья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.03.1880

Дочь: Дарья

Мать ребёнка: Антипина Гликерья

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.06.1883

Сын: Антипинъ Петръ

Мать ребёнка: Антипина Гликерья

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Антипина Варвара

Мать ребёнка: Антипина Гликерья

Рождение ребёнка
05.11.1888

Сын: Антипинъ Степанъ

Мать ребёнка: Антипина Гликерья

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.01.1891

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Антипина Гликерья

хуторъ Янгизъ
Рождение ребёнка
16.10.1893

Дочь: Евлампия

Мать ребёнка: Антипина Гликерья

Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.02.1895

Сын: Антипинъ Василий

Мать ребёнка: Антипина Гликерья

Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
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