Антипинъ Владиміръ
Место рождения
Дата рождения13.07.1856
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1856
Отец: Антипинъ Анкудинъ
Бракосочетание
10.02.1875
Жена: Антипина Гликерья
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.03.1880
Дочь: Дарья
Мать ребёнка: Антипина Гликерья
Рождение ребёнка
12.06.1883
Сын: Антипинъ Петръ
Мать ребёнка: Антипина Гликерья
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Антипина Варвара
Мать ребёнка: Антипина Гликерья
Рождение ребёнка
05.11.1888
Сын: Антипинъ Степанъ
Мать ребёнка: Антипина Гликерья
Рождение ребёнка
30.01.1891
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: Антипина Гликерья
хуторъ Янгизъ
Рождение ребёнка
16.10.1893
Дочь: Евлампия
Мать ребёнка: Антипина Гликерья
Рождение ребёнка
23.02.1895
Сын: Антипинъ Василий
Мать ребёнка: Антипина Гликерья