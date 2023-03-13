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Мигуновъ Яковъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Мигуновъ Кириллъ Гавриловъ

Мать: не указана

Бракосочетание
26.01.1905

Жена: Мигунова Варвара

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.12.1906

Дочь: Мигунова Анастасия

Мать ребёнка: Мигунова Варвара

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.08.1908

Сын: Мигуновъ Иванъ

Мать ребёнка: Мигунова Варвара

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.01.1911

Дочь: Мигунова Ксения

Мать ребёнка: Мигунова Варвара

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.04.1913

Сын: Мигуновъ Василий

Мать ребёнка: Мигунова Варвара

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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