Мигуновъ Яковъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Мигуновъ Кириллъ Гавриловъ
Мать: не указана
Бракосочетание
26.01.1905
Жена: Мигунова Варвара
Рождение ребёнка
17.12.1906
Дочь: Мигунова Анастасия
Мать ребёнка: Мигунова Варвара
Рождение ребёнка
13.08.1908
Сын: Мигуновъ Иванъ
Мать ребёнка: Мигунова Варвара
Рождение ребёнка
26.01.1911
Дочь: Мигунова Ксения
Мать ребёнка: Мигунова Варвара
Рождение ребёнка
20.04.1913
Сын: Мигуновъ Василий
Мать ребёнка: Мигунова Варвара