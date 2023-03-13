Мигуновъ Кириллъ Гавриловъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1886
Сын: Мигуновъ Яковъ
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Батанина Евдокия
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1892
Сын: Мигуновъ Андрей
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1896
Сын: Мигуновъ Борисъ
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1902
Сын: Мигуновъ Терентий
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана