Мигуновъ Кириллъ Гавриловъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мигуновъ Кириллъ Гавриловъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1886

Сын: Мигуновъ Яковъ

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Батанина Евдокия

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1892

Сын: Мигуновъ Андрей

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1896

Сын: Мигуновъ Борисъ

Мать ребёнка: не указана

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1902

Сын: Мигуновъ Терентий

Мать ребёнка: не указана

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

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