Егоров - Лукьянов Петр Федорович
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Бракосочетание
07.06.1899
Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
26.03.1901
Сын: Егоров Константин Петрович
Мать ребёнка: Егорова Ульяна Илларионовна
Рождение ребёнка
14.10.1902
Дочь: Ефросинья Петровна
Мать ребёнка: Егорова Ульяна Илларионовна
Рождение ребёнка
24.06.1905
Мать ребёнка: Егорова Ульяна Илларионовна
Рождение ребёнка
21.09.1908
Дочь: Вера Петровна
Мать ребёнка: Егорова Ульяна Илларионовна
Рождение ребёнка
03.05.1912
Мать ребёнка: Егорова Ульяна Илларионовна
Рождение ребёнка
10.02.1914
Дочь: Евдокия Петровна
Мать ребёнка: Егорова Ульяна Илларионовна
Рождение ребёнка
18.02.1916
Сын: Егоров - Лукьянов Алексей Петрович
Мать ребёнка: Егорова Ульяна Илларионовна
Рождение ребёнка
21.05.1921
Сын: Егоров Иван Петрович
Мать ребёнка: Егорова Ульяна Илларионовна
Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно