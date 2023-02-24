Егоров - Безруков Федор Егорович
Место рожденияСело Белый ключ , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Отец: Егоров Егор Лукьянович
Мать: Васса Спиридоновна
Дочь: Евгения Федоровна
Мать ребёнка: Егорова Ульяна Ивановна
Мать ребёнка: Егорова Ульяна Ивановна
Мать ребёнка: Егорова Ульяна Ивановна
Сын: Егоров - Лукьянов Петр Федорович
Мать ребёнка: Егорова Ульяна Ивановна
Мать ребёнка: Егорова Ульяна Ивановна
Дочь: Гликерия Федоровна
Мать ребёнка: Егорова Ульяна Ивановна
Дочь: Феодосия Федоровна
Мать ребёнка: Егорова Ульяна Ивановна
Мать ребёнка: Егорова Ульяна Ивановна
Дочь: Анна Федоровна
Мать ребёнка: Егорова Ульяна Ивановна
Дочь: Мария Федоровна
Мать ребёнка: Егорова Ульяна Ивановна
Дочь: Надежда Федоровна
Мать ребёнка: Егорова Ульяна Ивановна
Дочь: Евдокия Федоровна
Мать ребёнка: Егорова Ульяна Ивановна
Мать ребёнка: Егорова Ульяна Ивановна
Дочь: Елена Федоровна
Мать ребёнка: Егорова Ульяна Ивановна
Дочь: Фомина Феодосия Егорова
Мать ребёнка: Егорова Ульяна Ивановна
Мать ребёнка: Егорова Ульяна Ивановна
Жена: Егорова Ульяна Ивановна