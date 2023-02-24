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Егоров - Безруков Федор Егорович

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Место рождения

Село Белый ключ , Хвалынский уезд , Саратовская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Егоров Егор Лукьянович

Мать: Васса Спиридоновна

Село Белый ключ , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Евгения Федоровна

Мать ребёнка: Егорова Ульяна Ивановна

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
07.06.1873

Сын: Егоров Леонтий Федорович

Мать ребёнка: Егорова Ульяна Ивановна

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
30.07.1874

Сын: Егоров Емельян Федорович

Мать ребёнка: Егорова Ульяна Ивановна

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1875

Сын: Егоров - Лукьянов Петр Федорович

Мать ребёнка: Егорова Ульяна Ивановна

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.10.1876

Сын: Егоров Дмитрий Федорович

Мать ребёнка: Егорова Ульяна Ивановна

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
06.05.1878

Дочь: Гликерия Федоровна

Мать ребёнка: Егорова Ульяна Ивановна

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.05.1879

Дочь: Феодосия Федоровна

Мать ребёнка: Егорова Ульяна Ивановна

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.06.1880

Сын: Егоров Павел Федорович

Мать ребёнка: Егорова Ульяна Ивановна

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.09.1881

Дочь: Анна Федоровна

Мать ребёнка: Егорова Ульяна Ивановна

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
28.01.1884

Дочь: Мария Федоровна

Мать ребёнка: Егорова Ульяна Ивановна

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
30.08.1886

Дочь: Надежда Федоровна

Мать ребёнка: Егорова Ульяна Ивановна

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.02.1889

Дочь: Евдокия Федоровна

Мать ребёнка: Егорова Ульяна Ивановна

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
13.06.1891

Сын: Егоров Петр Федорович

Мать ребёнка: Егорова Ульяна Ивановна

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.07.1892

Дочь: Елена Федоровна

Мать ребёнка: Егорова Ульяна Ивановна

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
21.05.1894

Дочь: Фомина Феодосия Егорова

Мать ребёнка: Егорова Ульяна Ивановна

Село Белый ключ , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
24.02.1898

Сын: Егоров Евгений Федорович

Мать ребёнка: Егорова Ульяна Ивановна

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Егорова Ульяна Ивановна

Смерть
Неизвестно
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