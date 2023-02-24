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Фомина Феодосия Егорова

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Место рождения

Село Белый ключ , Хвалынский уезд , Саратовская губерния

Дата рождения

21.05.1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1894

Отец: Егоров - Безруков Федор Егорович

Мать: Егорова Ульяна Ивановна

Село Белый ключ , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
11.?.1911

Муж: Фомин Маркелл Иванович

Рождение ребёнка
11.07.1912

Сын: Фомин Владимир Маркелович

Отец ребёнка: Фомин Маркелл Иванович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
27.01.1914

Дочь: Татьяна Фомина

Отец ребёнка: Фомин Маркелл Иванович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1918

Дочь: Антонина Маркеловна

Отец ребёнка: Фомин Маркелл Иванович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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