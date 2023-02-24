Фомина Феодосия Егорова
Место рожденияСело Белый ключ , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Дата рождения21.05.1894
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1894
Село Белый ключ , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
11.?.1911
Рождение ребёнка
11.07.1912
Сын: Фомин Владимир Маркелович
Отец ребёнка: Фомин Маркелл Иванович
Рождение ребёнка
27.01.1914
Дочь: Татьяна Фомина
Отец ребёнка: Фомин Маркелл Иванович
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Антонина Маркеловна
Отец ребёнка: Фомин Маркелл Иванович
Смерть
Неизвестно